Наразі у столиці відомо про 4 загиблих та 32 постраждалих через масовану атаку.
Про це повідомляє ДСНС.
"З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва", — сказано у повідомленні.Там додали, що у будинку 19 людей отримали травми. 60 мешканців евакуювали.
Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.
Загалом в столиці 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському.
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