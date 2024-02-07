Наразі у столиці відомо про 4 загиблих та 32 постраждалих через масовану атаку.

Про це повідомляє ДСНС.

"З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва", — сказано у повідомленні.Там додали, що у будинку 19 людей отримали травми. 60 мешканців евакуювали.

Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.

Загалом в столиці 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському.