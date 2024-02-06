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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна готова до можливої агресії з боку РФ.

Про це сказав Сунак в інтерв’ю ведучому Sky News Пірсу Моргану, повідомляє "Європейська правда"

На питання, чи готова Британія "належним чином захистити себе", якщо Росія "розверне свої гармати" в її бік, британський прем’єр відповів: "Так".

"Одне з моїх першочергових завдань – забезпечити безпеку кожного. І, на жаль, ви знаєте, світ стає все менш безпечним. І ми бачимо це на прикладі ситуації в Росії та Україні. Але зовсім недавно ми спостерігали це і в Червоному морі", – додав він.

Сунак нагадав, що на посаді міністра фінансів уряду Британії збільшив фінансування Міноборони до найбільшого рівня з часів Холодної війни, і вже армія має вирішувати, як розподілити ці інвестиції для найкращого захисту.

"Але загалом, чи вважаю я, що ми добре захищені, що в нас добре вкладені кошти (в оборону. – Ред.)? Так. Ми є другим найбільшим постачальником оборонної продукції в НАТО… Як ви можете бачити з того, що ми зробили в Україні, ми будемо відстоювати те, у що ми віримо. Ми не дозволимо агресії залишитися безконтрольною і безкарною", – наголосив він.
ForUm

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