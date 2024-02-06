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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вже завтра може ухвалити рішення про підняття тарифів для низки водоканалів країни, у тому числі “Київводоканалу”. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Підняття тарифу пояснюють кількома причинами, серед яких:

  • зменшення обсягів реалізації, врахованих у діючих тарифах – на 32 827,28 тис. кубометрів за централізоване водопостачання (18,48%) та на 32 433,09 тис. кубометрів за централізоване водовідведення (18,49%).

  • Збільшення витрат на електроенергію – на 30,29% на водопостачання та на 25,83% на водовідведення.

  • подорожчання реагентів, збільшення витрат на підкачування води сторонніми підприємствами, на паливно-мастильні матеріали.

  • зростання сум, які потрібні на покриття обов’язкових платежів, зокрема податки та збори. Тощо.

Піднімати тариф на воду планують у два етапи. З 1 квітня до 30 червня планують підвищити тариф на централізоване водопостачання та водовідведення до 40,78 грн (33,98 грн без ПДВ) за кубометр. Водопостачання подорожчає до 20,08 грн (17,57 грн без ПДВ), а водовідведення – до 19,69 грн (16,41 грн без ПДВ) за кубометр.

З 1 липня Київводоканал тариф на централізоване водопостачання та водовідведення планують підвищити до 46,9 грн (39,08 грн без ПДВ) кубометр. Водопостачання запропонували оплачувати по 25,7 грн (21,42 грн без ПДВ) за кубометр, а водовідведення – по 21,19 грн (17,66 грн без ПДВ) за кубометр.

Діючий тариф на воду у Києві становить 30,384 грн з ПДВ за кубометр. Водопостачання оплачується по 16,164 грн з ПДВ за кубометр,
ForUm

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