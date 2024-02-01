Знищення катера "Івановець" росіян є доволі суттєвою втратою, адже на озброєнні Чорноморського флоту РФ перебувало лише три таких катери.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

За словами військових, знищений катер росіян перебував у 41-й бригаді ракетних катерів Чорноморського флоту РФ. Він виконував завдання з охорони пункту базування в населеному пункті Новоозерне.

Військові назвали суттєвою для росіян втрату катера "Івановець", адже у складі Чорноморського флоту РФ було лише три таких катери.

Крім того, потоплений катер був озброєний протикорабельними крилатими ракетами П-270 "Москіт", що здатні вражати цілі на відстані 130 кілометрів.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж істотні", — пояснили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого військовослужбовці підрозділу Group 13 Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України здійснили операцію зі знищення ракетного катера "Івановець" російських окупантів.

Катер росіян було уражено кількома морськими безпілотними апаратами в акваторії озера Донузлав на заході окупованого Криму.