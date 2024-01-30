також у роздiлiНадзвичайні події
Окупанти збільшили кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі
Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області зупинився після атаки дронів
Над Дніпропетровською областю вночі збили 3 "шахеди"
Польські перевізники завершили акцію протесту
На лінії фронту було 86 бойових зіткнень
Над Азовським морем збили літак А-50 та підбили Іл-22М11
ISW: Росіяни готують новий наступ на сході
Ворожі дрони атакували Будинок культури на Сумщині
Синоптик попередила про морози до -22
Навчальні заклади Одеси переходять на дистанційну форму навчання
Forbes: Танки Abrams потребують додаткового захисту від FPV-дронів
Командувач Повітряних сил подякував за бойову операцію в Криму
За добу окупанти втратили на таврійському напрямку 40 одиниць техніки
Кількість постраждалих від ракетної атаки в Києві зросла до 50 осіб
Дефіцит електроенергії в Україні наразі відсутній
На Київщині немає світла в двох районах, в Києві - в чотирьох
Київ атакували ракетами: відомо про 16 постраждалих
В Харкові після ракетного удару вже 22 поранених

Бійці Збройних сил України збили ворожий літак, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

Це випливає з оприлюдненого у фейсбуці зведення ворожих втрат. Як уточнив спікер Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганщиною в понеділок, 29 січня.

За даними Генштабу, Росія з початку повномасштабної війни втратила 332 літаки і 324 вертольоти.

Су-34 - це радянський, російський винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині та ураження повітряних цілей. Цей літак є модифікацією Су-27.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0