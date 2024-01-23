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У Міністерстві закордонних справ України відповіли на пропозицію словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо "територіального компромісу" з Росією. Речник Олег Ніколенко заявив, що про це не може бути й мови.

Раніше Фіцо заявив: "Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони [українці] чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально".

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", – заявив Ніколенко.

Він додав, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі – зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв."Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", – зауважив речник українського міністерства.
ForUm

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