Парламент Туреччини має намір до кінця поточного тижня розглянути питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника турецького уряду.

Співрозмовник агентства розповів, що партія президента Реджепа Таїпа Ердогана Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), що має більшість у парламенті країни, домагатиметься схвалення для ратифікації членства Швеції в НАТО.

Якщо Туреччина схвалить це рішення, то Угорщина залишиться єдиною країною-членом НАТО, яка виступає проти вступу Швеції в альянс.

Агентство зазначає, що підтримка Ердоганом заявки Швеції є частиною складної схеми геополітичних кроків.

Адміністрація Ердогана вже заручилася підтримкою США в питанні купівлі 40 нових винищувачів F-16 та майже 80 комплектів для модернізації літаків, які вже перебувають на озброєнні турецької армії.

При цьому Білий дім зробив вступ Швеції до ЄС обов’язковою умовою для продажу літаків Туреччині, а Ердоган заявив, що ці два питання мають бути пов’язані.

Також повідомляється, що минулого місяця ключовий парламентський комітет Туреччини підтримав заявку Швеції.Це сталося після того, як Стокгольм виконав низку вимог Анкари щодо припинення діяльності сепаратистських груп, які перебувають поза законом у Туреччині, включно з Робочою партією Курдистану (РПК).