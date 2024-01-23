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Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що у владі з нею не було розмов про відставку.

"Наступного дня після призначення чиновника починаються чутки про його відставку. Я від чиновників не чула жодної пропозиції піти у відставку. Але я усвідомлюю, що великий проміжок часу працюю на цій посаді, і будь-яка посада - тимчасова", - сказала Лапутіна в інтерв'ю виданню NV, відповідаючи на запитання, чи вели з нею розмови у владі про відставку.

Як повідомлялося, на початку листопада 2023 року громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Лапутіну піти у відставку з посади міністерки.

У грудні 2023 року в Міністерстві ветеранів також спростовували інформацію, що депутати Верховної Ради нібито скеровували звернення прем'єр-міністру Денису Шмигалю про відставку Лапутіної.
ForUm

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