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Російські окупаційні війська збільшили кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" у Чорному морі. До фрегата приєднався малий ракетний корабель окупантів.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Днем раніше у води Чорного моря вийшов фрегат проєкту 11356Р "Адмірал Ессен", споряджений вісьмома пусковими установками ракет "Калібр".

Кілька годин тому до фрегата окупантів приєднався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Підкреслено, що тепер на обидва кораблі окупантів припадає до 16 крилатих ракет "Калібр".

"Загальний рівень ракетної загрози підвищено <...> Будьте уважні до сигналів повітряних тривог, реагуйте оперативно!", — ідеться в повідомленні.

 
ForUm

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