Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, передає Sky News.

"Я можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні... Обов'язково зробимо все можливе, щоб це реалізувати", - заявив він.

За словами Шурми, наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни.

"Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять", - констатував заступник глави ОП.

У відповідь на запитання, чи справді влада України розглядає питання щодо відкриття аеропортів у Києві (міжнародний аеропорт "Бориспіль") і Львові, він сказав, що обидва аеропорти розглядають, але водночас "основний фокус" спрямований на "Бориспіль".

Щодо можливості відновлення авіасполучення влітку Шурма сказав, що не готовий назвати конкретні терміни.