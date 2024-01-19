Північноатлантичний Альянс розпочне навчання Steadfast Defender 2024, участь у яких візьмуть близько 90 000 військовослужбовців. Найбільші з часів Холодної війни навчання мають продемонструвати, як НАТО може посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, і на східному фланзі альянсу, якщо конфлікт розгориться з "майже рівним супротивником".

Про це з посиланням на заяву Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала США Крістофер Каволі повідомляють Yahoo Finance та Associated Press у четвер, 18 січня.

Близько 90 тис. військових приєднаються до навчань Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня, заявив Каволі. У ньому візьмуть участь понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, а також щонайменше 1100 бойових машин, у тому числі 133 танки та 533 бойові машини піхоти, повідомили в НАТО.

"Військові навчання спрямовані на те, щоб показати, що альянс може захистити всю свою територію аж до кордону з Росією. Навчання Steadfast Defender 2024 продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин альянсу для посилення оборони Європи. Підкріплення відбудеться під час змодельованого сценарію конфлікту з майже рівним супротивником", - сказав Каволі.

Навчання пройдуть у Німеччині, Польщі, країнах Балтії, Норвегії, Румунії. Останніми навчаннями подібного масштабу були навчання Reforge під час холодної війни в 1988 році, в яких взяли участь 125 000 осіб.