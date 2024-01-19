також у роздiлiСуспiльство
Сина скандального Гринкевича оголосили в розшук
Викрито схему для ухилянтів за участю судді
Кабмін затвердив порядок перевірки військовослужбовців на вживання алкоголю
Енергопостачальник YASNO визначив понад 70 тисяч боржників, яких можуть відключити
В Чернігові затримали адвокатку за допомогу ухилянтам
Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг у разі несплати
Енергосистема України продемонструвала певний запас міцності
ГУР отримав секретні дані з російського підприємства
В Україні з 1 січня відбулась індексація пенсій
Соцопитування: Більшість українців вірить в перемогу Україну
В ЗСУ вже прогнозують, що наступний рік може бути ще важчим
Ігнат: Росія нарощує виробництво дронів
В "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ
В НБУ повідомили, до яких наслідків привели проблеми у "Київстар"
СБУ: Відновлення роботи "Київстару" потребує часу
В "Київстар" повідомили, коли відновлять роботу
Заяву на отримання допомоги "єВідновлення" можна подати не тільки через "Дію"

Національна поліція збільшить ще на кількасот кількість камер автофіксації порушень ПДР.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій

Білошицький в ефірі національного телемарафону, передають Українськi Новини.

"В планах є збільшення кількості камер на багато сотень", - сказав він.

На даний момент функціонує в Україні 244 камери, але в подальшому кількість камер буде збільшуватись.

Також він розповів, що найбільш розповсюджене порушення ПДР - перевищення швидкості руху.

"На першому місці порушення це перевищення швидкості руху. Це понад 40% всіх порушень ПДР", - сказав Білошицький.

Посадовець додав, що за 2023 рік поліція також зафіксувала 151 396 випадків керування авто у стані спʼяніння.

Це на 15 тис. більше ніж в 2022 році.

Білошицький наголосив, що понад 151 тис. таких правопорушень - це найбільша цифра починаючи з 2015 року.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0