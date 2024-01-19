Національна поліція збільшить ще на кількасот кількість камер автофіксації порушень ПДР.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій
Білошицький в ефірі національного телемарафону, передають Українськi Новини.
"В планах є збільшення кількості камер на багато сотень", - сказав він.
На даний момент функціонує в Україні 244 камери, але в подальшому кількість камер буде збільшуватись.
Також він розповів, що найбільш розповсюджене порушення ПДР - перевищення швидкості руху.
"На першому місці порушення це перевищення швидкості руху. Це понад 40% всіх порушень ПДР", - сказав Білошицький.
Посадовець додав, що за 2023 рік поліція також зафіксувала 151 396 випадків керування авто у стані спʼяніння.
Це на 15 тис. більше ніж в 2022 році.
Білошицький наголосив, що понад 151 тис. таких правопорушень - це найбільша цифра починаючи з 2015 року.
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