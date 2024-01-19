Національна поліція збільшить ще на кількасот кількість камер автофіксації порушень ПДР.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій

Білошицький в ефірі національного телемарафону, передають Українськi Новини.

"В планах є збільшення кількості камер на багато сотень", - сказав він.

На даний момент функціонує в Україні 244 камери, але в подальшому кількість камер буде збільшуватись.

Також він розповів, що найбільш розповсюджене порушення ПДР - перевищення швидкості руху.

"На першому місці порушення це перевищення швидкості руху. Це понад 40% всіх порушень ПДР", - сказав Білошицький.

Посадовець додав, що за 2023 рік поліція також зафіксувала 151 396 випадків керування авто у стані спʼяніння.

Це на 15 тис. більше ніж в 2022 році.

Білошицький наголосив, що понад 151 тис. таких правопорушень - це найбільша цифра починаючи з 2015 року.