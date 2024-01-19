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Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що не існує законного способу примусити українців, які перебувають за кордоном, повертатися додому і ставати до лав української армії. Про це він говорив в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report.

"Ми розуміємо, що людина, яка перебуває на території іншої країни, також підпорядковується законам цієї країни. Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде”, - зауважив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що багато залежить від того, чи отримали українські громадяни статус біженця за кордоном.

“Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", - додав він.
ForUm

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