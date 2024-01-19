Ситуація у фінансовій системі стабільна, соціальні виплати забезпечуються без емісії, сказав у четвер у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, говорячи про зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Провів сьогодні нараду з главою нашого уряду Денисом Шмигалем. Перше - це енергетика, захист і спроможності нашої енергосистеми. Споживання зараз велике, загрози з боку ворога надзвичайно серйозні, але професійна робота і наших енергетиків, і всіх, хто відповідає за захист енергооб'єктів, дозволяє забезпечувати країну світлом і теплом", - сказав він.

За словами Зеленського, "також сьогодні була окрема доповідь про захист стратегічних енергооб'єктів. Доповідав віцепрем'єр Олександр Кубраков".

"Прем'єр-міністр доповів сьогодні про ситуацію в нашій фінансовій системі. Ситуація стабільна, соціальні виплати забезпечуються в повному обсязі. І при цьому - без емісії", - зазначив Зеленський.

Він подякував "усім нашим платникам податків у державі - кожному і кожній, хто в Україні підтримує робочі місця, забезпечує виробництво, працює легально і чисто. За минулий рік ми маємо - попри на війну - і економічне зростання 5%, і збільшення сплати податків, яке відповідає зростанню в економіці. Це чітка ознака сили України".

"Окрема доповідь глави уряду щодо будівництва фортифікацій. Триває робота, і всім, хто залучений, моя вдячність", - сказав Зеленський.