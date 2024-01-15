Ввечері 14 січня ЗМІ повідомили, що над Азовським морем збили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 і пошкодили повітряний командний пункт Іл-22М11.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали та видання РБК-Україна з посиланням на свої джерела.

Першими про збиття літака А-50 повідомили моніторингові телеграм-канали. Вони заявляли, що російські військові заявили про втрату зв'язку з літаком-розвідником.

Джерела видання в Силах Оборони заявляють про збиття російського літака А-50 та пошкодження Іл-22М11. Літак А-50 збили майже одразу після зльоту в районі Кирилівки близько 21:10-21:15 14 січня. Він зник з радарів. З пілотами було неможливо зв'язатися. Літаки Су-30, які його супроводжували бачили падіння літака.Інший літак — Іл-22М11 — здійснював чергування в районі Стрілкового. Його підбили приблизно в той самий час. Пілоти змогли вийти на зв'язок та запросили аварійну посадку в Анапі. Вони просили викликати швидку допомогу прямо до літака.