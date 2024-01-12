Уряд Фінляндії на загальному засіданні Держради ухвалив рішення продовжити закриття КПП на кордоні з країною-агресоркою Росією ще на місяць. Обмеження на кордоні діятимуть до 11 лютого. Про це оголосила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

"Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії", – обґрунтувала рішення Рантанен.

Глава МВС підкреслила, що ситуація, яка склалася, негативно позначається на росіянах, які проживають у Фінляндії, і власниках паспортів двох країн.

Однак вона наголосила, що загроза гібридного впливу зберігається.

Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.