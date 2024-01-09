Російські окупанти спрямували два ударні БПЛА типу Shahed у селище Краснопільської громади Сумської області, унаслідок атаки зафіксовано влучання в місцевий Будинок культури, інформацію щодо постраждалих уточнюють, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні ввечері ворог укотре атакував прикордоння Сумщини. Росіяни скерували два БПЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади. Поцілили в місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач. На місці працюють усі необхідні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок увечері.