Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про відправку батальйону шведської армії до Латвії для посилення сил НАТО, які займаються охороною східного кордону альянсу на ротаційній основі.

Відповідну заяву Крістерссон зробив у понеділок, 8 січня, його слова наводить шведське видання Dagens Nyheter (DN).

"Мета уряду — участь скороченого батальйону шведської армії у складі сил, очолюваних Канадою в Латвії. Ось де ми будемо корисні", — сказав Крістерссон.

Видання зазначає, що Збройні сили Швеції деякий час вели підготовку до перекидання свого підрозділу на територію Литви. Слова Крістерссона підтверджують, що уряд країни дав політичну згоду.

За інформацією джерел DN, у 2025 році до Литви буде відправлено 800 військовослужбовців шведської армії. Разом із ними будуть відправлені бронетранспортери Patgb 360, бойові машини піхоти Strf 90 і, можливо, деяка кількість танків Strv 122 (шведська копія німецьких Leopard 2).

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив у коментарі DN, що перекидання шведських сил на територію його країни є "чудовою новиною".

За його словами, присутність сил НАТО в Латвії відіграє вирішальне значення для безпеки країни.

"Сили НАТО являють собою активний фактор стримування і є сигналом того, що кожен сантиметр території союзників буде захищений", — сказав Спрудс.