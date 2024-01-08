У вівторок, 9 січня, холодна морозна погода триватиме в Україні. Найближчої ночі температура повітря становитиме -10-18 градусів, місцями на півночі та заході до -18-22 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, завтра вдень очікується -7-12 градусів.

"Зрозуміло, у південній частині буде вище: вночі -6-11, вдень -2-6 градусів, в Криму вночі -1-4 градуси, вдень близько нуля", - написала Діденко.

За словами Діденко, антициклон Hannelore витіснить у вівторок із нашої території усі опади і завтра вдень навіть будемо мружитися від сонця. Лише вночі та вранці на півдні затримається сніг та мокрий сніг, на півдні Криму з дощем.

У Києві завтра вдень буде сяяти холодне сонце. Вночі передбачається низька температура повітря, антициклонічні прояснення додадуть стимулу додатковому вихолодженню, -12-15 градусів. Протягом дня очікується -10-12 градусів.

"На тижні - якась температурна карусель! 10-11 січня очікується потепління, чому ми порадіємо.

Вже 12-13 січня - знову похолодання. А 14-15 січня температура повітря підвищиться", - прогнозує синоптик.