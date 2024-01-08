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Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 100 гб секретних даних з російського підприємства "Спеціальний технологічний центр" ("СТЦ") загальною вартістю в $1,5 млрд.

"Зазначене російське підприємство перебуває під санкціями з 2016 року. На його потужностях виробляють військове обладнання і техніку, що використовується армією рф у війні проти України. Зокрема, на "СТЦ" виготовляють БПЛА "Орлан" різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, іншу військову продукцію", - зазначено в повідомленні пресслужби ГУР МО.

Масив переданої ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо. Йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість отриманих даних може становити 1,5 мільярда доларів.

"Це суттєвий удар по терористичній москві: зазначений архів уже використовується з метою зміцнення обороноздатності України та послаблення держави-агресора", - наголошують у ГУР.

Зазначається, що отримати закриту інформацію одного з критично важливих підприємств ВПК рф вдалося завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти.
ForUm

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