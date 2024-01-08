Через складні погодні умови навчальні заклади Одеси 9 і 10 січня перейдуть на дистанційну форму навчання, повідомляє мерія міста.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов (зниження температури, ожеледиця, посилення вітру, налипання мокрого снігу) 9 та 10 січня заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання", - ідеться в телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" в понеділок увечері.

Як повідомляють, у дитячих садках працюватимуть чергові групи.