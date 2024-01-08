Велика Британія планує інвестувати понад 380 мільйонів доларів для запуску власного виробництва високопробного низькозбагаченого уранового палива (HALEU) для ядерних реакторів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.
Мета ініціативи – знизити глобальну залежність від поставок ядерного палива з РФ.
Програма передбачає виробництво збагаченого урану, необхідного для реакторів наступного покоління.
В уряді очікують, що вона також забезпечить робочі місця та інвестиції в Північно-Західній Англії.
Як зазначили в уряді, Велика Британія стане першою країною в Європі, яка запустить подібне виробництво.
Інвестиції допоможуть отримати до 24 ГВт атомної енергії до 2050 року, що становить чверть усього споживання електроенергії в країні.
"Запуск програми HALEU дозволить Великій Британії постачати світові спеціалізоване ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську Росію", – йдеться в повідомленні.
Крім того, уряд спрямує 10 млн фунтів стерлінгів на дослідження в галузі інших видів сучасного ядерного палива.
Наразі цей вид палива виробляється лише у США та Росії. За даними міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), США готові поставляти HALEU тільки до 2035-2040 років.
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