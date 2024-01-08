Європейський Союз повинен сформувати власну об’єднану армію, яка могла б зіграти роль у підтриманні миру та запобіганні конфліктам. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю газеті La Stampa, повідомляє агентство Reuters у неділю, 7 січня.

Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця в оборонній сфері є пріоритетом для партії Forza Italia, яку він очолює.

"У світі з такими потужними гравцями, як Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом", - підкреслив міністр закордонних справ Італії.

Крім того, власна армія потрібна Європі, щоб бути миротворцями у світі, сказав Таяні. За його словами, це фундаментальна передумова для того, щоб мати можливість мати ефективну європейську зовнішню політику. Таяні також сказав, що 27 країн ЄС повинні оптимізувати своє керівництво та мати єдине президентство, а не нинішню структуру президента Європейської ради та президента Європейської комісії.