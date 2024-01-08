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Сильний вітер і мороз очікуються в Києві в понеділок, 8 січня, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в неділю.

"Завтра, 8 січня, у столиці складні погодні умови. I рівень небезпеки, жовтий. Хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура в Києві протягом доби 11-13° морозу", - ідеться в повідомленні.

 
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