Комунальне підприємство "Київпастранс" планує витратити 8 мільйонів 396 тисяч гривень на закупівлю 30 скляних зупинок.Про це повідомляється в тендері на Prozorro.

Згідно з документацією, "Київпастранс" планує встановити у Києві 20 "сучасних павільйонів очікування №1" та по 5 "сучасних павільйонів очікування" №2 та №3.

Павільйони матимуть металевий каркас і дерев’яну лавку.

Наразі єдиною компанією, яка подалася на торги, є "Монтажбуд77". Це її перший тендер. Компанія має поставити павільйони до кінця грудня 2024 року. Договір ще не укладений."30 нових скляних зупинок, які не дуже захищають від дощу і сонця, – чудове рішення під час війни. Тендеру на бетонні укриття, звісно, немає", — прокоментувала цей тендер депутатка Київради Ксенія Семенова.