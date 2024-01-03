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У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої ракетної атаки 2 січня зросла до 50 осіб, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"Загалом у Києві постраждали 50 осіб. Двоє людей загинули. Врятовані 57 осіб, на свіже повітря виведені 134 людини", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Також рятувальники ліквідували загоряння складських приміщень у Подільському районі загальною площею 5000 кв. м. Тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

Загалом унаслідок ракетної атаки 2 січня постраждали житлові будинки, склади, приватні автомобілі й автосалони в Солом'янському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах столиці.

Раніше повідомлялося про 49 постраждалих у Києві.
ForUm

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