Дефіцит електроенергії в Україні не зафіксований і не передбачений на поточну добу, в резерві два блоки ТЕС, які будуть задіяні за необхідності, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі, в аварійний ремонт виведено блок ТЕЦ, водночас протягом доби з короткострокових аварійних ремонтів у роботу вийшли чотири одиниці теплової генерації.

Водночас міністерство зазначило, що минулої доби вранці для балансу потужності в енергосистемі відбувалося зменшення навантаження об'єктів ВДЕ.

"Генерації, яка виробляється в Україні, достатньо для всіх споживачів. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - наголосило Міненерго.

Водночас воно повідомило, що енергетики заживили всіх споживачів у Києві та Київській області, де через масовані обстріли 2 січня були знеструмлені майже 260 тис. і понад 184 тис. абонентів відповідно.

Заживлено також побутових споживачів, знеструмлених через вибух біля підстанції та відключення лінії ПЛ 150 кВ у Миколаївській області. Світло оперативно було відновлено і споживачам у Донецькій області, які залишилися без нього внаслідок артилерійського обстрілу ПЛ 110 кВ і відключення блока ТЕС.

Крім того, заживлено 15 населених пунктів (понад 1300 споживачів) у Хмельницькій області, які відключалися внаслідок погодних умов.