У той час як у 2024 році індексація пенсій пройде за новим принципом, в Україні із 1 січня підвищили пенсії. Вони зростуть у тих, чиї виплати прив'язані до мінімальної зарплати, а також прожиткового мінімуму.

Зокрема, максимальну пенсію, що належить тим, хто мав високі зарплати або був військовим у відставці, підвищать на 2,6 тис. грн, зробивши її 23 610 грн, порівняно з попередніми 20 930 грн. Мінімальна пенсія для осіб з невеликим стажем чи тих, хто отримував низькі доходи, також зросте з 2093 до 2361 грн, що становить збільшення на 268 грн.

Додаткові виплати за стаж понад норму будуть змінюватися. За кожен рік, який перевищує 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, гарантовано можна буде отримати 1% прожиткового мінімуму, що на сьогодні становить 20,9 грн, а з 2024 року збільшиться до 26,8 грн.

Закон також передбачає підвищення гарантій для пенсіонерів, які досягли віку 65 років і виконали вимоги до стажу. З 1 січня їхня пенсія має становити не менше 40% мінімального розміру, що підніметься з 2680 до 2840 грн.У березні 2024 року очікується більш значуще підвищення розмірів пенсій, хоча конкретні деталі поки не відомі. Однак для майбутніх пенсіонерів готується погіршення – вимоги для виходу на пенсію будуть збільшені. З 2024 року, щоб отримати пенсію в 60 років, потрібно мати 31 рік стажу, порівняно з попередніми 30 роками. Це означає, що частина населення змушена буде працювати до 63 чи навіть 65 років. Зазначимо, що в середньому українці, які йдуть на пенсію, мають близько 32 роки стажу, тому для більшості це зміцнення вимог буде непомітним.