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Після російської ракетної атаки на Київ зранку 2 січня зникло світло в частини жителів чотирьох районів столиці. Про це повідомили в ДТЕК.

Так, тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах

Енергетики обіцяють повернути світло, щойно дозволить безпекова ситуація.

У Київській області через ракетну атаку частково відсутнє електропостачання в Бучанському та Вишгородському районах, повідомив ДТЕК у телеграмі.

"Щойно безпекова ситуація дасть змогу, обов'язково повернемо всім електропостачання", - зазначено в повідомленні.

 
ForUm

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