Росіяни вранці 2 січна атакували Київ ракетами. Наразі відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці.

Працюють всі екстрені служби", - зазначив він.За словами мера, наразі у Подільському районі пожежі в декількох місцях. У Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури. У Печерському - влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою. В Оболонському - палає складське приміщення. У Деснянському загоряння в будівлі супермаркету.

О 8.56 Кличко повідомив, що постраждалих вже 13: "12 постраждалих госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Одній людині надали допомогу на місці".

О 9.10 Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16: "Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували".