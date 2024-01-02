Вранці 2 січня російські окупаційні війська завдали ударів по середмістю Харкова. Наразі відомо, що внаслідок атаки росіян загинула одна людина, 22 особи отримали поранення. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. На цю хвилину – більше 20 постраждалих. Одна людина загинула", – йдеться в повідомленні.

Пізніше Синєгубов уточнив, що медики надають допомогу 22 пораненим, госпіталізовані до медичних установ – 16 осіб.