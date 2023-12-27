Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський прогнозує, що 2024 рік може бути складнішим у плані ведення бойових дій за 2023-тій, пише BBC.

"Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше", - заявив генерал.

За його словами, ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали. "Тому, як кажуть, нам - удачі, ну, а їм - вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий", - сказав він.

Відповідаючи на питання, "чи реально в наступному році завершити війну", Тарнавський сказав: "Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання - перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога".

Тарнавський також прокоментував повідомлення про те, що його прізвище серед тих, кого, можливо, будуть змінювати. "Я вам скажу так, що я своє життя змінював іще з дитинства. Закінчив школу, пішов навчатися в військовий навчальний заклад і постійно змінював свій статус. Командир взводу, роти, командир батальйону. Сьогодні - командувач. Чи хочуть змінити - я ж не знаю. Я готовий до всіх умов", - заявив генерал.