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Україна потребує більшої кількості західних засобів для знищення безпілотних ударних апаратів, а також озброєння, яке можна адаптувати до ракет, оскільки Російська Федерація нарощує виробництво ударних дронів. Про це у вівторок, 26 грудня, заявив заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі FREEДОМ.

Він розповів, що мобільні групи протиповітряної оборони, які є активним кістяком для збиття БпЛА та ракет, використовують переносні зенітно-ракетні комплекси, обладнані тепловізійним обладнанням.

Речник Повітряних сил підкреслив, що зараз на озброєнні України є більше західної зброї.

"Тому чекаємо західне озброєння, чекаємо більше Gepard, який добре показав себе на полі бою. Також приходять системи HAWK, які зарекомендували себе непогано на одному з напрямків... Саме сучасна технологічна зброя допомагає нам ефективніше боротися. Це NASAMS, IRIS-T, SAMP/T і Patriot - чотири основні комплекси, і ППО Сухопутних військ, там великий спектр озброєння", - додав Ігнат.
ForUm

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