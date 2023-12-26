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Унаслідок військової операції знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу флоту РФ, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у ніч на 26 грудня.

"А флоту на росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Спасибі пілотам Повітряних Сил і всім причетним за філігранну роботу!" - додав Олещук.
ForUm

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