Унаслідок військової операції знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" зі складу флоту РФ, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у ніч на 26 грудня.

"А флоту на росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Спасибі пілотам Повітряних Сил і всім причетним за філігранну роботу!" - додав Олещук.