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В ніч на понеділок, 25 грудня, російські терористи атакували Україні дронами-камікадзе "Shahed" та двома авіаційними ракетами. Силам ППО вдалося збити майже всі ворожі цілі. Окрім того, наші воїни знищили два винищувачі окупантів.

Про це повідомляють у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що противник атакував 31 ударним БПЛА типу "Shahed" із районів Чауда, Балаклава (Крим) та двома авіаційними ракетами.

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві - знищено.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 - у Донецькій області (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ - над акваторією Чорного моря.

Як повідомляли Українські Новини, увечері 24 грудня повітряні сили ЗСУ збили 2 російські винищувачі-бомбардувальники: Су-34 та Су-30.
ForUm

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