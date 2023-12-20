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На Єдиному порталі державних послуг "Дія" з'явиться інтерактивна карта укриттів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 грудня.

"Ухвалюємо постанову, яка уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що вся інформація про наявність укриттів буде доступна через "Дію" у вигляді інтерактивної карти.

"Кожен українець зможе оцінити стан укриття, надіслати скаргу або подати свою пропозицію. Аналогічна система вже працює щодо "Пунктів незламності", - додав він.
ForUm

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