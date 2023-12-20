Росія в осяжному майбутньому не зможе здійснити напад на одну з європейських країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, його слова наводить ZDF.

Журналісти запитали у Пісторіуса, чи очікує він нападу Росії на територію НАТО.

"Не сьогодні та не завтра. Усі військові експерти припускали, що Росія не зможе навіть думати про такий напад ще п’ять-вісім років", — відповів Пісторіус.

При цьому він заявив про необхідність підготуватися до такого сценарію якнайкраще. Це дасть зрозуміти, що напад на країни НАТО матиме наслідки.

Видання нагадує, що напередодні російський диктатор Володимир Путін, якого звинувачують у воєнних злочинах, заявив, що у Росії нібито немає причин або інтересів для нападу на НАТО.

"Путін уже багато сказав, а потім робив навпаки", — прокоментував Пісторіус слова диктатора.