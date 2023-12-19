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Українці в Угорщині виступили за переговори щодо миру в Україні

У столиці Угорщини, Будапешті, відбулася серія мітингів українських біженців за початок мирних переговорів.

«Очевидно, що військове протистояння зайшло в глухий кут, про що також говорив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан», - зазначили українські біженці.

У неділю, 17 грудня, пройшов перший мітинг українських біженців у центрі Угорщини у міському парку, неподалік замку Вайдахуняд.

Мітингувальники виступили з гаслами: «Європі потрібен мир», «Всі війни закінчуються переговорами, «Не буде переговорів – не буде України!».

Біженці скандували гасло: «GIVE US PEACE! Вимагаємо Мирних переговорів!».

18 грудня у рамках роботи створеного Комітету біженців за мир пройшла схожа акція у центральному міському парку Будапешта, у якій взяло участь понад 25 активістів із вимогою початку мирних переговорів в Україні.

До та під час акції активісти збирали підписи за мир під зверненням до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента Володимира Зеленського з вимогою початку мирного процесу.

Активісти зазначили, що встановлення миру в Україні також відповідає інтересам угорського народу.

Українські біженці на мітингах у Будапешті заявили, що підтримують ініціативу Олексія Арестовича щодо початку мирних переговорів, зупинення бойових дій та вступу України до НАТО.

"У перші місяці 2022 року Олексій Арестович практично керував обороною України, тому він чудово розуміє ситуацію на фронті і в тилу, його аргументи логічні – він вважає, що подальше затягування війни зменшує шанси України на досягнення успіху", - зазначили на мітингу.
ForUm

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