Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка коригувала повітряні удари окупантів по військовій і цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

"У результаті спецоперації в обласному центрі затримано резидента (керівника) ворожої групи, який 18 жовтня цього року "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро дістали важких поранень", - повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, резидентом російської агентури виявився місцевий житель, представник запорізького "клубу військової реконструкції", що об'єднує любителів відтворення історичних подій, зокрема військових баталій.

"У середині жовтня 2023 року його дистанційно завербувала фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтовому місті. Для законспірованої комунікації з російською спецслужбою її поплічник обрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" і створив анонімний чат у популярному месенджері. Щоб забезпечити виконання ворожих завдань, він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема і своїх родичів", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що учасники групи розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об’єктів. Для збору розвідданих інформатори обходили місцевість або виїжджали на об’єкти та здійснювали їх фото- і відеофіксацію на камери власних телефонів.

Отримані відомості вони передавали "Палестинцю", а він уже надсилав їх до ФСБ через "зв'язкового" одного з тимчасово окупованих міст у Запорізькій області.

Слідчі СБУ повідомили "Палестинцю" про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.