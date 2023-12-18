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Російські війська в неділю, 17 грудня, вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна в Луганській і Харківській областях, у Донецькій області в районі Бахмута, Авдіївки, на захід та південний захід від Донецька, вздовж кордону Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області та просунулися на окремих ділянках.

Як повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW), у ніч на 17 грудня російські війська також завдали серії ударів по Україні з використанням ракет і безпілотних літальних апаратів.

Зі свого боку українська сторона повідомила, що ЗСУ збили ракету Х-59 і всі безпілотники над Одеською, Херсонською, Запорізькою та Хмельницькою областями. Президент України Володимир Зеленський заявив 16 грудня, що українські сили знищили 104 зі 112 російських безпілотників "Шахед", запущених у бік України минулого тижня.

"У Міноборони Росії заявили, що російська ППО збила 35 українських безпілотників над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями в ніч із 16 на 17 грудня і вранці 17 грудня. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив 17 грудня, що російські війська збили більшу частину дронів. Російські й українські джерела повідомили, що український безпілотник пошкодив щонайменше один російський літак на аеродромі Морозовськ у Ростовській області", - йдеться у зведенні.

У ISW повідомляють, що президент РФ Володимир Путін пригрозив Фінляндії та всьому альянсу НАТО в заяві, нібито спрямованій на те, щоб розвіяти побоювання щодо загрози, яку Росія становить для НАТО.

"Путін дедалі частіше посилається на навмисно широку, розпливчасту і псевдореалістичну концепцію російського суверенітету, намагаючись виправдати цілі Росії з нав'язування волі Путіна в Україні та за її межами. Путін продовжує висловлювати світогляд, згідно з яким Росія повинна нав'язати свою волю без будь-яких компромісів, інакше їй доведеться зіткнутися з екзистенційними наслідками. Неодноразова риторика Кремля про його ворожі наміри щодо НАТО в разі перемоги Росії в Україні є реальною - і дорогою - загрозою безпеці Заходу", - наголошується у зведенні.
ForUm

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