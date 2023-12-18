За даними українських сил, за минулу добу захисники України знищили понад тисячу російських загарбників, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню і засіб протиповітряної оборони ворога.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ на на ранок 18 грудня, 663 добу повномасштабної війни

Загальні бойові втрати противника, за даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали: