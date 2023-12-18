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За даними українських сил, за минулу добу захисники України знищили понад тисячу російських загарбників, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню і засіб протиповітряної оборони ворога.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ на на ранок 18 грудня, 663 добу повномасштабної війни

Загальні бойові втрати противника, за даними Генштабу ЗСУ, з 24.02.22 по 18.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 347160 (+1090) осіб,
  • танків – 5783 (+44) од,
  • бойових броньованих машин – 10752 (+60) од,
  • артилерійських систем – 8175 (+38) од,
  • РСЗВ – 926 (+3) од,
  • засоби ППО – 610 (+1) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6290 (+12),
  • крилатих ракет – 1610 (+0),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10822 (+56) од,
  • спеціальної техніки – 1198 (+4)
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