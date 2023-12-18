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Понад 1 000 громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни, заявила керівниця Управління у справах громадянства і міграції (УСГМ) Майра Розе.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Delfi". 

Майра Розе повідомила, що близько 15 500 громадян Росії попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб – тимчасову посвідку на проживання.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії.

Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи, і УСГМ попросило Державну прикордонну охорону перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з'явитися наприкінці цього тижня.

"Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на тимчасове проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься", - сказала вона. 
ForUm

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