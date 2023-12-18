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Служба безпеки і Збройні сили України в ніч на 17 грудня провели спецоперацію, в результаті якої знищили техніку, розташовану на аеродромі в Ростовській області (РФ), повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело в силових структурах.

"Атакували аеродром безпілотниками. Хоча в РФ уже традиційно встигли заявити, що всі БПЛА було збито, в реальності СБУ та ЗСУ завдали ворогові суттєвого ураження техніки", - сказав співрозмовник видання.

За його словами, аеропорт є місцем дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил РФ і тому був важливою ціллю. Відомо, що в аеропорту в момент удару перебувало до 20 літаків Су-34, три радіолокаційні станції та інша техніка противника. 
ForUm

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