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Очільниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що утримання позицій на лівобережжі Херсонщини залишається за Силами оборони України, на тлі повідомленні Інституту вивчення війни (ISW) про ймовірне відбиття армією РФ декількох українських позицій.

Про це вона сказала в етері телемарафону.

"Ті підрозділи, які утримують позиції на лівому березі (Дніпра на Херсонщині – прим. ред.) також міцно тримаються і завдають втрат ворогу – ворогу, який намагається вибивати наші підрозділи з тих позицій. Зрозуміло, що вони, намагаючись догодити своєму диктаторові зараз активізували свою діяльність фактично через всю лінію фронту", – розповіла вона.

Гуменюк додала: "Але все ж таки утримання позицій залишається за нами і бойова робота має потужні результати".За її словами, кожної доби вдається знищувати автобронетехніку ворога – танки, броньовані машини десанту та піхоти, мінометні установки, РЕБ, РЛС.
ForUm

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