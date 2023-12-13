У Києві внаслідок нічної ракетної атаки країни-агресора Росії в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах було зафіксовано падіння уламків ракети, пошкоджені приміщення багатоповерхівки, двох приватних будинків і дитячої лікарні, постраждали 53 людини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Загалом від нічної атаки постраждали 53 людини. 20 з них госпіталізували, в тому числі двох дітей. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. Серед них - шестеро дітей", - повідомив він.

Зокрема, уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного житлового будинку в Дніпровському районі, внаслідок цього пошкоджений будинок і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі. 15 мешканців пошкодженого будинку евакуювали вночі, у тому числі четверо дітей та двох неходячих.Уламки іншої ракети впали на територію дитячої лікарні у Дніпровському районі, там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.

"Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу", - повідомив мер.

У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі, аварійні бригади працюють, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.