також у роздiлiНадзвичайні події
Розсекречена доповідь розвідки США засвідчила кількість загиблих в Україні окупантів
За тиждень изнищено майже 7000 окупантів та 700 одиниць техніки
Сили оборони за добу ліквідували майже тисячу окупантів
Джерела: За ліквідацією зрадника Киви стоїть СБУ
Українців закликали на свята уникати масових заходів чи зібрань
У парку Межигір’я викрили масштабне виробництво фальсифікованих харчових продуктів
ISW: ЗСУ контратакують під Авдіївкою і утримують позиції на лівому березі Дніпра
На кордоні зі Словаччиною в чергах стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною - вже 750
Відновився пропуск вантажівок на одному з пунктів на кордоні з Польщею
На Україну насувається новий циклон
Школи на Київщині переходять на дистанційний режим через сніг
Окупанти вдарили ракетами по Одещині
На українсько-польському кордоні черги сягають вже 40 км
Черги на кордоні з Польщею продовжують рости, застрягли тисячі вантажівок
ГУР вразив десантні кораблі окупантів в Криму
У Вінницькій області зараз 255 хворих на гепатит А
Водій на Закарпатті збив прикордонника
В МВС повідомили перші подробиці загибелі помічника Залужного

У Києві внаслідок нічної ракетної атаки країни-агресора Росії в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах було зафіксовано падіння уламків ракети, пошкоджені приміщення багатоповерхівки, двох приватних будинків і дитячої лікарні, постраждали 53 людини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Загалом від нічної атаки постраждали 53 людини. 20 з них госпіталізували, в тому числі двох дітей. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. Серед них - шестеро дітей", - повідомив він.

Зокрема, уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного житлового будинку в Дніпровському районі, внаслідок цього пошкоджений будинок і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі. 15 мешканців пошкодженого будинку евакуювали вночі, у тому числі четверо дітей та двох неходячих.Уламки іншої ракети впали на територію дитячої лікарні у Дніпровському районі, там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.

"Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу", - повідомив мер.

У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі, аварійні бригади працюють, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0