У середу, 13 грудня, планується відновити фіксований інтернет "Київстар" для домогосподарств і розпочати запуск мобільного зв'язку й інтернету, відновлення всіх послуг оператора мобільного зв'язку з дотриманням необхідних протоколів безпеки потребує часу, повідомляють у СБУ.

У телеграм-каналі української спецслужби в середу зазначається, що кіберфахівці СБУ та фахівці "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після хакерської атаки. "За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету", - йдеться в повідомленні.

Водночас у СБУ наголошують, що цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичної шкоди, тому "відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки потребує часу".

"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності", - акцентують увагу в українській спецслужбі.

СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин окупантів.