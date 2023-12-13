Розсекречена доповідь розвідки США свідчить, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 загиблих і поранених військовослужбовців, або майже 90% особового складу на момент початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило Reuters джерело, знайоме з даними розвідки.

Так, джерело інформує, що нещодавно розсекречена доповідь розвідки США оцінює, що Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року з 360 000 військовослужбовців. З того часу, згідно з доповіддю, 315 000 російських військовослужбовців, або близько 87% від загальної чисельності, з якою вона почала вторгнення, були вбиті або поранені.

За словами співрозмовника, ці втрати стали причиною того, що Росія була змушена послабити стандарти набору в армію.

"Масштаб втрат змусив Росію вжити надзвичайних заходів для підтримки своєї боєздатності. Росія оголосила часткову мобілізацію 300 000 осіб наприкінці 2022 року і пом'якшила стандарти, щоб дозволити набір засуджених і цивільних осіб похилого віку", – йдеться в оцінці, згідно з джерелом.

Також джерело повідомило, що російська армія залишила на полі бою 1300 одиниць бронетехніки і змушена посилювати ці сили танками Т62, виробленими в 1970-х роках.

У доповіді також оцінюється, що втрати Москви в особовому складі і бронетехніці, завдані українським військовим, відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад.

Російське посольство і Міністерство оборони Росії не відповіли на запити про коментарі одразу. Російські офіційні особи заявили, що західні оцінки кількості загиблих у війні значно перебільшені і майже завжди недооцінюють українські втрати, які, за словами російських офіційних осіб, є величезними.Зазначається, що Україна вважає свої втрати державною таємницею, і офіційні особи кажуть, що розголошення цієї цифри може зашкодити його військовим зусиллям. У серпневому репортажі New York Times американські офіційні особи наводили дані, що кількість загиблих в Україні становить близько 70 000 осіб.