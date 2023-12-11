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Заяву на отримання допомоги в рамках державної програми "єВідновлення" можна буде подати не лише в застосунку "Дія", а й через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріусів із 11 грудня, повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що відповідний запит неодноразово лунав від учасників публічних консультацій, що відбулися за її ініціативою в партнерстві ГО "Інститут Республіка". Багато заявників - люди похилого віку, які не вміють користуватися смартфоном, до того ж мають проблеми з мобільним інтернетом у сільській місцевості.

"Де б не знаходилося пошкоджене житло, для подання заяви підійде ЦНАП будь-якого регіону України. Заяву може подавати не лише власник нерухомості, а й його уповноважений представник. Перед поданням заяви через ЦНАП переконайтеся, що пошкоджене житло зареєстровано в Державному реєстрі речових прав", - пояснила Шуляк.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

За цей час заяви на державну допомогу подали понад 62 тис. громадян, а 26,5 тис. отримали виплати для проведення ремонту.

Крім того, з 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

 
ForUm

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