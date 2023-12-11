Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що попри щоденні атаки ворога на енергетичні об'єкти у прифронтових областях в енергосистемі спостерігається незначний дефіцит – до 1%. Проте навіть у разі критичного впливу обстрілів росіян на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону, цитує пресслужба Кабінету Міністрів України.

Так, глава Міненерго вчергове наголосив, що жодних передумов для блекаутів немає.

"Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі – це атаки росіян. Але навіть якщо станеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер", – запевнив він.

Галущенко зазначив, що росіяни постійно атакують Херсонську, Донецьку, Харківську, Сумську області.

"Внаслідок ворожих атак там є досить суттєві пошкодження і в генеруючих компаніях, і в локальних мережах. Буквально щодня ми отримуємо повідомлення про обриви ліній і зупинку блоків внаслідок бойових дій", – сказав він.

При цьому глава Міненерго наголосив, що українська протиповітряна оборона відпрацьовує на відмінно, тому наслідків ворожих атак споживачі не відчули. Також була проведена і триває значна робота для посилення систем пасивного захисту енергооб'єктів.

"Жодних планових відключень не відбувалося. Без електроенергії тимчасово були ті населені пункти, які страждають через руйнування внаслідок бойових дій. Водночас через втрату генерацій, похолодання і зростання споживання ми спостерігаємо у певні дні дефіцит близько 1% споживання", – зазначив міністр, додавши, що дефіцит покривається за рахунок екстреної допомоги країн-партнерів, а також імпорту електроенергії.