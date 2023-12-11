також у роздiлiНадзвичайні події
Сили оборони за добу ліквідували майже тисячу окупантів
Джерела: За ліквідацією зрадника Киви стоїть СБУ
Українців закликали на свята уникати масових заходів чи зібрань
У парку Межигір’я викрили масштабне виробництво фальсифікованих харчових продуктів
ISW: ЗСУ контратакують під Авдіївкою і утримують позиції на лівому березі Дніпра
На кордоні зі Словаччиною в чергах стоїть близько 650 вантажівок, з Угорщиною - вже 750
Відновився пропуск вантажівок на одному з пунктів на кордоні з Польщею
На Україну насувається новий циклон
Школи на Київщині переходять на дистанційний режим через сніг
Окупанти вдарили ракетами по Одещині
На українсько-польському кордоні черги сягають вже 40 км
Черги на кордоні з Польщею продовжують рости, застрягли тисячі вантажівок
ГУР вразив десантні кораблі окупантів в Криму
У Вінницькій області зараз 255 хворих на гепатит А
Водій на Закарпатті збив прикордонника
В МВС повідомили перші подробиці загибелі помічника Залужного
Окупанти протягом доби атакували Херсонщину 132 рази
Від нічного удару по Одесі постраждало вже 8 людей

Втрати російських окупантів за тиждень сягнули 6780 осіб особового складу, а також 690 одиниць озброєння і військової техніки, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнало озброєння/військова техніка російських військ: 61 танк; 133 бойові броньовані машини; 115 артилерійських систем; 6 РСЗВ; 3 установки ППО; 191 одиниця автотехніки; 22 одиниці спецтехніки", - написав Павлюк у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, українські військовослужбовці знищили один ворожий літак, 17 ракет і 141 безпілотний літальний апарат противника.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0