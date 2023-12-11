Втрати російських окупантів за тиждень сягнули 6780 осіб особового складу, а також 690 одиниць озброєння і військової техніки, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнало озброєння/військова техніка російських військ: 61 танк; 133 бойові броньовані машини; 115 артилерійських систем; 6 РСЗВ; 3 установки ППО; 191 одиниця автотехніки; 22 одиниці спецтехніки", - написав Павлюк у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, українські військовослужбовці знищили один ворожий літак, 17 ракет і 141 безпілотний літальний апарат противника.